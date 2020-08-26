Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.55
$
75.84
89.31
89.56
Прогноз
24.08 – 31.08
$
75.00
87.75
Индексы и котировки Brent
46.17
+0.04 Золото
1953.22
+0.05 РТС
1267.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.08
1.1830
+0.0090
11.08
1.1740
23.08
14.08
31.07

Удар по вакцине: США ввели санкции против двух НИИ из России 

Газета.Ru 1 час назад
Удар по вакцине: США ввели санкции против России
Фото: Газета.Ru
Американские власти решили ввести санкции в отношении двух НИИ Минобороны. В Вашингтоне подозревают, что организации работали над химическим и биологическим оружием. В последнее время специалисты исследовательских институтов занимались разработкой и проверкой вакцины от коронавируса. В России считают, что это говорит о проигрыше «престижной американской науки».
США обновили санкционный список в отношении России. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.
Американские власти подозревают, что организации разрабатывали химическое и биологическое оружие.
Ограничения введены в против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.
США превентивно усомнились в действии вакцины РФ от COVID-19
Двумя месяцами ранее в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава медцентра имени Гамалеи, где и был разработан препарат, выразил благодарность руководству и сотрудникам института Минобороны за плодотворную совместную работу.
Американские власти посчитали, что работа исследовательских организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США. Официально предприятия будут внесены в санкционный список в четверг, 27 августа.
Если американские власти введут санкции в отношении исследовательских институтов, то это будет означать, что они выступают против экспорта, реэкспорта и передачу товаров этих институтов лицам и организациям.
По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия. В Вашингтоне утверждают также, что 48-й ЦНИИ и его филиалы участвовали в программе создания биологического оружия.
Ранее российский сенатор Олег Морозов пояснил РИА «Новости», что Вашингтон таким образом показал свой проигрыш в разработке вакцины от коронавируса.

«Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой — голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины», — уверен Морозов.

Он считает, что на этот раз США просчитались: несмотря на закрытые западные рынки, препарат, который разработан в России, будет востребован в других странах.

«Для многих государств борьба с последствиями пандемии будет приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций», — заявил сенатор.

Как подчеркнул Морозов, новые санкции говорят о нарастании политической паранойи в США. «Но эта „болезнь“ по странному совпадению обязательно связана с американскими экономическими интересами. Скажем, санкции против „Северного потока — 2“ дурно пахнут американским сланцевым газом», — приводит его слова РИА «Новости».
Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском мегаполисе Ухань. Затем новый тип вируса «пошел» по другим странам. Сильнее всего на первых порах пострадали Южная Корея, Италия, Иран, а также ряд европейских стран.
Как только распространение вируса стало прогрессировать, учены задумались над созданием вакцины против вируса. Российские специалисты уже зарегистрировали свой препарат. Он стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Она была разработана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи. Производиться вакцина будет вместе с Российским фондом прямых инвестиций.
Видео дня. Российская валюта дешевеет по отношению к доллару и евро
Газета.Ru: последние новости
Нудистов призывают носить на пляже хотя бы защитные маски Нудистов призывают носить на пляже хотя бы защитные маски Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн Первый российский банк рискнул выдать кредит под залог криптовалюты Первый российский банк рискнул выдать кредит под залог криптовалюты
Комментарии 120
Компании , Статьи , Олег Морозов , Минпромторг , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия начала добывать нефть на Кубе
Россия начала добывать нефть на Кубе
Россиянам назвали сроки подорожания продуктов
Россиянам назвали сроки подорожания продуктов
Белорусский рубль упал
Белорусский рубль упал
«Лукойл» сообщил о мошенниках
«Лукойл» сообщил о мошенниках
Новости партнеров
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Богатейший в мире человек стал еще богаче
00:45
Богатейший в мире человек стал еще богаче
Компании
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть