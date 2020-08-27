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В России затруднились подсчитать число госкомпаний 

Lenta.ru 1 час назад
В России затруднились подсчитать число госкомпаний
Фото: РИА Новости
Данные разных федеральных служб о количестве компаний с государственным участием расходятся между собой. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень Счетной палаты.
Аудиторы отметили, что достоверной информации о количестве подконтрольных государству акционерных обществ (АО) и федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) не существует. Так, по данным Росимущества, в России 1025 АО и 626 ФГУП, Росстат утверждает о 1059 АО и 760 ФГУП, В Федеральной налоговой службе говорят о 218 АО и 792 ФГУП.
В Счетной палате указали, что Минэкономразвития включает в отчеты для правительства данные только о 10 крупнейших АО — всего 1 процент от общего числа, а деятельность более 90 процентов никак не анализируется.
19 августа глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал президенту страны Владимиру Путину о результатах 169 проверок, половина из которых связана с исполнением бюджета. В общей сложности выявлено 20 нарушений, допущенных чиновниками, на сумму около 50 миллиардов рублей. Все они требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета, документы туда отправлены.
28 июля стало известно, что Счетная палата выявила 839 нарушений при госзакупках и исполнении государственных контрактов в 2019 году. За прошлый год зафиксировано нарушений на 236,6 миллиарда рублей (на 7,7 процента больше, чем в 2018-м). Более половины приходятся на этапы планирования закупок и исполнения контрактов, наиболее сопряженные с коррупционными проявлениями.
25 июня сообщалось, что Счетная палата не нашла ответственных за развитие России.
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Компании , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Росстат , Росимущество , Федеральная налоговая служба , Генпрокуратура РФ , Счетная палата , СКР , Минэкономразвития , РБК
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