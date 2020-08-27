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Состояние Маска с начала года выросло в 3,7 раза и впервые превысило $100 млрд 

Прайм и ещё 2 21 минуту назад
Состояние Маска впервые превысило $100 млрд
Фото: Reuters
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска с начала текущего года выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По состоянию на 27 августа состояние Маска оценивается в 101 миллиард долларов. При этом в начале года, согласно BBI, оно находилось на отметке 27,4 миллиарда. Таким образом, с начала года состояние миллиардера выросло на 73,6 миллиарда долларов — в 3,7 раза.
Это обусловлено ростом цен на акции Tesla. В среду акции Tesla подорожали на 6,42% и на закрытии торгов стоили 2153,17 доллара. А 20 августа котировки акций Tesla впервые в истории поднялись выше 2 тысяч долларов. В январе стоимость акций компании составляла 430,26 доллара. Таким образом, с начала года капитализация Tesla выросла в 4,7 раза.
При этом Маск по-прежнему остается на четвертом месте в рейтинге BBI. На первом месте остается глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 миллиарда долларов, на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 124 миллиарда долларов. Третью строчку занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (115 миллиардов долларов).
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Марк Цукерберг , Amazon , SpaceX , Microsoft , Bloomberg
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