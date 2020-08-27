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Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes 

ТАСС 48 минут назад
Топ-3 богатейших россиянок замкнула новичок
Фото: ТАСС
Президент компании Inteco Management Елена Батурина по итогам I полугодия 2020 года стала богатейшей женщиной России по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в $1,3 млрд
По данным издания, вторую строчку рейтинга заняла генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $1,1 млрд Топ-3 замкнула Екатерина Федун — дочь второго крупнейшего акционера компании "Лукойл" Леонида Федуна — с состоянием в $700 млн Четвертую ступень занимает Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая совместно с мужем Юрием Ковальчуком контролирует 32,3% страховой компании "Согаз". В пятерку лидеров также вошла экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева, состояние которой также оценивается в $600 млн Места с 6 по 10 заняли предприниматель Ольга Белявцева ($500 млн), Лилия Ротенберг ($500 млн), владеющая 33,3% акций девелоперской компании TPS Real Estate, Татьяна Кузнецова, состояние которой после продажи доли акций компании "Новатэк" оценивается в $450 млн, супруга председателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева Евгения ($400 млн), а также Наталья Луценко ($400 млн), которая совместно с мужем владеет 100% акций группы "Содружество".
Замыкает рейтинг Мария Шарапова ($200 млн), которая в 2012 году запустила продажи жевательного мармелада и других сладостей под собственной торговой маркой Sugarpova.
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Комментарии
Компании , Ольга Белявцева , Андрей Гурьев , Юрий Ковальчук , Елена Батурина , Лилия Ротенберг , Елена Рыболовлева , Татьяна Кузнецова , Татьяна Бакальчук , Леонид Федун , Дмитрий Рыболовлев , Мария Шарапова , Наталья Луценко , Фосагро , Согаз , Лукойл , Новатэк , Forbes
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