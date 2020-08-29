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Любимое мороженое Путина подорожает 

Майк Габриелян 1 час назад
Любимое мороженое Путина подорожает
Фото: РИА Новости
Производитель любимого Путиным мороженого «Коровка из Кореновки» заявил о грядущем подорожании продукции на 25-30%. Цены будут вынуждены поднять и другие производители.
Недавно стало известно, что Минпромторг вводит обязательную маркировку молочной продукции. Производителей обяжут наносить на упаковку мороженого специальный цифровой код. Планируется, что маркировку введут с 20 января 2021 года, передаёт РИА Новости.
Гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев считает, что из-за этого вырастут цены на мороженое в России.

«Это может привести к существенному росту цен. В целом на мороженое — речь идет о 25-30%», — сказал Московцев.

По его словам, переоборудование только одной производственной площадки составляет 300 миллионов рублей. Производительность труда из-за новых требований снизится на 40%.
Кореновский комбинат владеет известным брендом «Коровка из Кореновки».
Ранее «Рамблер» сообщал, что мороженое этого комбината дважды покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент РФ Владимир Путин. Он угостил им президента Турции Тайипа Эрдогана.
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Компании , Владимир Путин , Минпромторг , Авиационно-космический салон МАКС , РИА Новости
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