Любимое мороженое Путина подорожает 

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Производитель любимого Путиным мороженого «Коровка из Кореновки» заявил о грядущем подорожании продукции на 25-30%. Цены будут вынуждены поднять и другие производители.

Недавно стало известно, что Минпромторг вводит обязательную маркировку молочной продукции. Производителей обяжут наносить на упаковку мороженого специальный цифровой код. Планируется, что маркировку введут с 20 января 2021 года, передаёт РИА Новости

Гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев считает, что из-за этого вырастут цены на мороженое в России.

«Это может привести к существенному росту цен. В целом на мороженое — речь идет о 25-30%», — сказал Московцев.

По его словам, переоборудование только одной производственной площадки составляет 300 миллионов рублей. Производительность труда из-за новых требований снизится на 40%.

Кореновский комбинат владеет известным брендом «Коровка из Кореновки».