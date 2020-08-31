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Сопредседатель «Сколково» сравнил пандемию с войной 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Пандемия коронавируса по своим последствиям сравнима с войной. Такое сравнение привёл миллиардер, сопредседатель фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
Что касается экономического кризиса 2008 года, нынешняя ситуация является «более глубокой» и страшной. Поэтому сопоставить их нельзя.

По последствиям, которые человечество сегодня уже переживает, по экономическим последствиям это сопоставимо с войной в её всех негативных проявлениях, — цитирует Вексельберга сайт «Стопкоронавирус.рф».

Показатели заболеваемости от коронавируса приближаются в России к миллиону «плюс-минус 2%». А смертность от него в стране сопоставима с количеством жертв ДТП и ниже, чем в результате раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.
Но и эти данные никак не решают проблему: нужно задать вопрос и переосмыслить, почему мир так негативно реагирует на такую ситуацию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин наградил орденами Александра Невского председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и предпринимателя Ивана Саввиди.
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Комментарии 4
Компании , Видео , Александр Невский , Иван Саввиди , Виктор Вексельберг , Владимир Путин , Фонд Сколково , Ренова
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