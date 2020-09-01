Tesla продаст акций на миллиарды долларов

Бумаги Tesla 31 августа 2020 года подорожали более чем на 10 процентов после того, как компания осуществила сплит (разделение) акций. Такой шаг предпринимается, чтобы сделать дорогие бумаги более доступными для инвесторов. В рамках сплита одна акция дробится на несколько более дешевых, однако капитализация компании при этом остается прежней. В ситуации с Tesla до разделения стоимость одной бумаги была около 2,2 тысячи долларов, а после составила 400 долларов.