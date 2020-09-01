Tesla продаст акций на миллиарды долларов

Компания договорилась о сотрудничестве в продаже дополнительных акций на сумму до пяти миллиардов долларов с такими банками, как Goldman Sachs, Bank of America
, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank
, Morgan Stanley
, Credit Suisse, SG Americas Securities, Wells Fargo и BNP Paribas, пишет Bloomberg. Согласно планам компании, продажа акций будет осуществляться «время от времени». Полученные с помощью дополнительной продажи деньги Tesla собирается направить на укрепление финансового положения компании и общие корпоративные цели.