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России пообещали катастрофу с налогами 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Отложенные в рамках государственной поддержки налоги к концу года не смогут заплатить 40 процентов российских предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей, сообщает газета «Ведомости».
Более четверти респондентов оценивают свое положение как «кризис» или «катастрофу». Причиной стало падение спроса, который до сих пор не восстановился. Так, 56 процентов рассказали о падении в 2-4 раза, а 25 процентов — даже больше.
Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис. Но обязательные платежи не отменили, как просил бизнес, а отложили, так что теперь эти деньги ему взять неоткуда.
Счета россиян начали активно проверять
Алехнович указала, что снижение спроса оправдало самые пессимистичные прогнозы, а небольшое оживление в начале лета не изменило общую тенденцию. Из-за этого финансовые показатели большинства компаний продолжили ухудшаться.
Треть респондентов признали, что до уровня прошлого года смогут восстановиться только при помощи государства. Речь идет о снижении регуляторных требований и поддержке спроса. Алехнович привела в пример Великобританию, где власти начали оплачивать половину стоимости ресторанного чека. Однако можно пойти и по пути снижения налоговых ставок и экспортных пошлин, продолжения субсидий по кредитам и прямой поддержки предприятий.
Центробанк признал, что эффект отложенного спроса исчерпал себя, и в августе потребительская активность начала восстанавливаться медленнее. Небольшие улучшения наблюдались только в туристической сфере.
Директора Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев заметил, что государство своими мерами поддержки загнало себя в ловушку. Выбранный способ помощи бизнесу может продлить его существование, но не позволить развиваться, так что угроза массовых банкротств и полной потери средств становится все более реальной.
Ранее правительство России подготовило законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые позволят резко увеличить число штрафов при уплате налогов даже при отсутствии реальных нарушений.
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Компании , Видео , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Игорь Николаев , Анастасия Алехнович , Правительство РФ , Центральный банк России , Ведомости
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