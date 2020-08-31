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«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решения антимонопольного регулятора страны 

Прайм и ещё 1 32 минуты назад
«Газпром» подал жалобы на польского регулятора
Фото: РИА Новости
"Газпром" подал жалобы в суд Польши на антимонопольного регулятора страны из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по "Северному потоку 2", говорится в отчете компании.

"24 августа 2020 года ПАО "Газпром" были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши (Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей) об ограничении доступа ПАО "Газпром" к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2", — сообщила компания.

В мае прошлого года польский антимонопольный регулятор UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредставление информации, касающейся дела. В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой представить новую информацию в рамках расследования в отношении "Северного потока 2", а российская компания в ответ на это попросила обосновать такой запрос.
В итоге в начале августа UOKiK сообщил о штрафе к "Газпрому" в размере 50 миллионов евро из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку 2". Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством страны за непредоставление информации. Регулятор заявил, что в ходе разбирательства обратился к "Газпрому" за документами, относящимися к делу, однако компания отказалась предоставить данные.
"Газпром" в свою очередь сообщил, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования и российская компания обжалует решение регулятора в суде.
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Комментарии
Компании , Газпром , Shell
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