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Мишустин поручил ведомствам, «Газпрому», «Новатэку» подготовить долгосрочную СПГ-программу 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Мишустин поручил подготовить долгосрочную СПГ-программу
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития России, "Газпрому" и "Новатэку" разработать долгосрочную программу производства сжиженного природного газа в России, в том числе для целей газификации страны, следует из соответствующего поручения по итогам рабочей поездки на Дальний Восток.

"Минэнерго России (А. В. Новаку), Минвостокразвития России (А. А. Козлову), Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову) совместно с ПАО "Газпром" и ПАО "Новатэк" разработать долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации, в том числе для целей газификации и энергообеспечения субъектов Российской Федерации, инвестиционных проектов, прочих потребителей", — говорится в документе.

О результатах проделанной работы необходимо доложить в правительство в срок до 1 ноября 2020 года. Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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Компании , Юрий Борисов , Михаил Мишустин , Газпром , Минэкономразвития , Минэнерго , Новатэк
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