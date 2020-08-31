Мишустин поручил подготовить долгосрочную СПГ-программу

"Минэнерго России (А. В. Новаку), Минвостокразвития России (А. А. Козлову), Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову) совместно с ПАО "Газпром" и ПАО "Новатэк" разработать долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации, в том числе для целей газификации и энергообеспечения субъектов Российской Федерации, инвестиционных проектов, прочих потребителей", — говорится в документе.