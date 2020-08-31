Мишустин поручил подготовить долгосрочную СПГ-программу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития России, "Газпрому" и "Новатэку" разработать долгосрочную программу производства сжиженного природного газа в России, в том числе для целей газификации страны, следует из соответствующего поручения по итогам рабочей поездки на Дальний Восток.
"Минэнерго России (А. В. Новаку), Минвостокразвития России (А. А. Козлову), Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову) совместно с ПАО "Газпром" и ПАО "Новатэк" разработать долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации, в том числе для целей газификации и энергообеспечения субъектов Российской Федерации, инвестиционных проектов, прочих потребителей", — говорится в документе.
О результатах проделанной работы необходимо доложить в правительство в срок до 1 ноября 2020 года. Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер РФ Юрий Борисов.