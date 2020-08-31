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«ЕвроХим» получил награду от Путина 

Мария Иванова 1 час назад
«ЕвроХим» получил награду от Путина
Фото: https://onf.ru/
Минерально-химическая компания «ЕвроХим» получила Почётную грамоту от президента России Владимира Путина. Как пишет «Комсомольская правда», компания была удостоена награды в день своего 19-летия.
В Почетной грамоте Путин отметил бескорыстный вклад компании Андрея Мельниченко в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе».
Как сообщал «Рамблер», акция «#МыВместе» была создана для поддержки пожилых, маломобильных россиян и медицинских работников во время пандемии коронавируса. В рамках акции во всех российских регионах начали работать волонтеры, доставляющие лекарства и продукты.
В начале эпидемии «ЕвроХим» создала оперативный штаб, который координирует и организует благотворительные акции в регионах, где расположены предприятия компании — от Заполярья до Северного Кавказа, Урала и Поволжья.
По запросу властей, медиков, образовательных организаций и служб ЖКХ «ЕвроХим» предоставляла специальные автомобили, установки для дезинфекции улиц, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты для врачей, пенсионеров и ветеранов, а также дезинфицирующие вещества. Компания до сих пор помогает регионам с высокой заболеваемостью коронавирусом.
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Компании , Андрей Мельниченко , Владимир Путин , Еврохим , Комсомольская правда
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