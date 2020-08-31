«ЕвроХим» получил награду от Путина 

В Почетной грамоте Путин отметил бескорыстный вклад компании Андрея Мельниченко в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе».

Как сообщал «Рамблер», акция «#МыВместе» была создана для поддержки пожилых, маломобильных россиян и медицинских работников во время пандемии коронавируса. В рамках акции во всех российских регионах начали работать волонтеры, доставляющие лекарства и продукты.

В начале эпидемии «ЕвроХим» создала оперативный штаб, который координирует и организует благотворительные акции в регионах, где расположены предприятия компании — от Заполярья до Северного Кавказа, Урала и Поволжья.

По запросу властей, медиков, образовательных организаций и служб ЖКХ «ЕвроХим» предоставляла специальные автомобили, установки для дезинфекции улиц, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты для врачей, пенсионеров и ветеранов, а также дезинфицирующие вещества. Компания до сих пор помогает регионам с высокой заболеваемостью коронавирусом.