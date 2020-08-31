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ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики
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1 час назад
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РИА Новости
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Федеральная налоговая служба РФ
создает систему оперативной статистики, которая позволит снизить административную нагрузку на бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
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