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ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики 

Прайм и ещё 3 1 час назад
ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики
Фото: РИА Новости
Федеральная налоговая служба РФ создает систему оперативной статистики, которая позволит снизить административную нагрузку на бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
Ранее бизнес-омбудсмен