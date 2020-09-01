Интерпол прекратил преследование Пригожина

"После победы в суде США компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа", — говорится в сообщении компании в соцсети "ВКонтакте".