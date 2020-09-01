Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.20
$
74.19
88.55
88.47
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
45.58
–0.07 Золото
1966.04
–0.08 РТС
1265.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1937
+0.0066
17.08
1.1870
27.08
19.08
05.08

Интерпол прекратил преследование бизнесмена Пригожина 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Интерпол прекратил преследование Пригожина
Фото: ТАСС
Интерпол прекратил с 28 августа преследование в международном поле директора компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина и самой фирмы, сообщает ее пресс-служба.

"После победы в суде США компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа", — говорится в сообщении компании в соцсети "ВКонтакте".

Видео дня. Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"
Последние новости
"Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 "Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей "Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Компании , Евгений Пригожин , Интерпол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Apple остановит производство популярных iPhone
Apple остановит производство популярных iPhone
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Вторичный рынок жилья Москвы рухнул
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51