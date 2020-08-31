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«Газпром» объяснил выплату 100 млрд рублей Польше 

Вероника Полынина 2 часа назад
«Газпром» объяснил выплату 100 млрд рублей Польше
Фото: РИА Новости
Выплата «Газпромом» 100 млрд рублей польской компании PGNiG по решению Стокгольмского арбитража не повлияет на процесс обжалования этого решения. Об этом заявил начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников, передает ТАСС.
Иванников убежден, что выплата не нанесет ущерба позиции «Газпрома» в процессе обжалования.

«"Газпром экспорт" продолжает обжалование этого решения Стокгольмского арбитража, и перечисление средств не влечет ущерба нашей позиции в ходе обжалования», — заявил представитель концерна.

Как писал «Рамблер», PGNiG подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа по соглашениям была завышена. 30 марта PGNiG сообщила, что суд принял решение о корректировке цены контракта, за счет чего польская компания рассчитывала получить около 1,5 млрд долларов. В итоге российская компания выплатила Польше 1,606 миллиарда долларов штрафа, после чего Варшава вернула 90 миллионов
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Компании , Александр Иванников , Газпром , ИТАР-ТАСС
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