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Создатель Zoom разбогател на $4,2 млрд за несколько часов 

News.ru и ещё 3 29 минут назад
Владелец Zoom разбогател на $4,2 млрд за несколько часов
Фото: Reuters
Основатель американской компании Zoom Video Communications (оператора сервиса видеоконференций Zoom) Эрик Юань за несколько часов 1 сентября увеличил свой капитал на $4,2 млрд
Акции Zoom Video Communications выросли в цене в течение нескольких часов примерно на 26%, почти до $410 на электронных торгах в США, и если такая тенденция сохранится к утру вторника, состояние основателя компании превысит $20 млрд, сообщает Bloomberg.
Акции Zoom Video Communications пошли в рост после публикации корпоративной отчётности. Популярность сервиса значительно выросла во время пандемии и перехода офисных работников на удалёнку. Юань является исполнительным директором, председателем совета директоров и президентом компании.
Как писал NEWS.ru ранее, в тройку самых богатых людей вошёл американский предприниматель Илон Маск. Он, имея $111,3 млрд, вытеснил из тройки основателя компании Facebook Марка Цукерберга, у которого активы на сумму $110,5 млрд
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Комментарии
Компании , Марк Цукерберг , Илон Маск , Bloomberg
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