Владелец Zoom разбогател на $4,2 млрд за несколько часов

Основатель американской компании Zoom Video Communications (оператора сервиса видеоконференций Zoom) Эрик Юань за несколько часов 1 сентября увеличил свой капитал на $4,2 млрд

Акции Zoom Video Communications выросли в цене в течение нескольких часов примерно на 26%, почти до $410 на электронных торгах в США, и если такая тенденция сохранится к утру вторника, состояние основателя компании превысит $20 млрд, сообщает Bloomberg.

Акции Zoom Video Communications пошли в рост после публикации корпоративной отчётности. Популярность сервиса значительно выросла во время пандемии и перехода офисных работников на удалёнку. Юань является исполнительным директором, председателем совета директоров и президентом компании.