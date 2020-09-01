«Газпром окажется банкротом» 

Срыв строительства газопровода «Северный поток-2», отказ от российского газа Турцией и Польшей, а также бесперспективные отношения с Китаем с большой долей вероятности в будущем приведут «Газпром» к банкротству, заявил «Свободной прессе» научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев.

По его мнению, пытаясь держаться на плаву, компания обратит все свое внимание на внутренний рынок и взвинтит цены на «голубое топливо» для россиян.

В списке факторов, ведущих «Газпром» к финансовому краху, главным Андрей Заостровцев считает риск, что «Северный поток-2» так и не будет достроен. Экономист считает, что западные партнеры проекта не будут идти против США, участвуя в реализации проекта, а затем получая по российскому трубопроводу газ.

Один из крупных потребителей отечественного «голубого топлива» — Турция начинает сокращать объемы закупаемых у «Газпрома» ресурсов по причине открытия собственного месторождения газа на 350 миллиардов кубометров. Польша, которая в настоящее время в значительной мере зависит от российских энергоресурсов, заявила о намерении увеличить потребление сжиженного газа из США или Катара и протянуть газопровод из Норвегии.

Наконец, на китайском направлении у «Газпрома» также нет радужных перспектив, добавил Заостровцев.

Газопровод «Сила Сибири» убыточен, а вторая ветка трубопровода обойдется дороже, чем «Северный поток-2». Учитывая, что Пекин принимает энергоресурсы по заниженным ценам и не в том объеме, в котором предполагал «Газпром», сотрудничество вряд ли можно назвать выгодным, отметил экономист.

«На мой взгляд, в стратегической перспективе концерн окажется банкротом», — резюмировал эксперт.

По его словам, единственным резервом для «Газпрома» будет внутренний рынок. Поэтому, пытаясь избежать краха, компания будет повышать цены на газ для россиян. Благо, в России у концерна конкурентов нет, подчеркнул Заостровцев.