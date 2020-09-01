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Чистая прибыль Nordgold в I полугодии выросла в 3,6 раза 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль Nordgold выросла в 3,6 раза
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза и составила 218,2 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
Позитивную динамику чистой прибыли в компании объясняют в основном ростом выручки и сравнительно низким обесценением в отчетный период. Скорректированный показатель EBITDA увеличился в 1,7 раза, до 433,2 миллиона долларов, выручка возросла на 36%, до 844,5 миллиона долларов. Свободный денежный поток вырос в 27,7 раза, до 177,5 миллиона долларов.
Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основными акционерами компании являются Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала.
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Комментарии
Компании , Алексей Мордашов , Nord Gold
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