Чистая прибыль Nordgold выросла в 3,6 раза

Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза и составила 218,2 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Позитивную динамику чистой прибыли в компании объясняют в основном ростом выручки и сравнительно низким обесценением в отчетный период. Скорректированный показатель EBITDA увеличился в 1,7 раза, до 433,2 миллиона долларов, выручка возросла на 36%, до 844,5 миллиона долларов. Свободный денежный поток вырос в 27,7 раза, до 177,5 миллиона долларов.