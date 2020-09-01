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Российские миллиардеры с начала года потеряли $16,7 млрд 

Прайм 42 минуты назад
Российские миллиардеры обеднели на $16,7 млрд
Фото: РИА Новости
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 16,7 миллиарда долларов; при этом более половине участников рейтинга удалось увеличить свое благосостояние, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 россиянина. При этом тринадцати участникам удалось увеличить свой капитал с начала года.
Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 1,54 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал за январь-август сократился на 4,96 миллиарда долларов, до 19,6 миллиарда.
На третьем месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 1,81 миллиарда долларов, до 19,6 миллиарда долларов. Четвертом место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его капитал вырос на 2,29 миллиарда долларов и составил 18,6 миллиарда. Пятую строчку по итогам августа занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов — его капитал снизился на 1,87 миллиарда долларов, до 18,1 миллиарда долларов.
На шестой строчке, как и месяцем ранее, остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 5,06 миллиарда долларов и составило 17,2 миллиарда. На седьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) — его состояние с начала года упало на 175 миллионов долларов, до 16,2 миллиарда. Восьмое место сохраняет за собой бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло на 698 миллионов долларов и составило 16,1 миллиарда долларов.
Девятое место занял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 15 миллиардов долларов, которое за январь-август выросло на 160 миллионов долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиардов долларов; с начала года он вырос на 107 миллионов долларов.
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Комментарии 1
Компании , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Алексей Мордашов , Алишер Усманов , Виктор Вексельберг , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Андрей Мельниченко , Михаил Фридман , Роман Абрамович , Мегафон , СУЭК , Евраз , Еврохим , Металлоинвест , Лукойл , Новатэк , Ренова , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , РИА Новости , Bloomberg
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