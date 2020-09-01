Российские миллиардеры обеднели на $16,7 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 16,7 миллиарда долларов; при этом более половине участников рейтинга удалось увеличить свое благосостояние, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 россиянина. При этом тринадцати участникам удалось увеличить свой капитал с начала года.

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 1,54 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон , его капитал за январь-август сократился на 4,96 миллиарда долларов, до 19,6 миллиарда.