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ФНС оказала бизнесу налоговую помощь на 294 млрд рублей и продолжит поддержку 

Прайм 2 часа назад
ФНС оказала бизнесу налоговую помощь на 294 млрд рублей
Фото: ТАСС
Российский бизнес на фоне пандемии коронавируса уже получил помощь в размере 294 миллиардов рублей в виде отсрочек и рассрочек по уплате налогов, а также списаний, в дальнейшем размер этой поддержки будет расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
В частности, малому и среднему бизнесу, который относится к пострадавшим от пандемии отраслям, а также социально-ориентированным НКО, автоматически списаны налоги и страховые взносы за второй квартал на 75 миллиардов рублей.

"После окончательного подведения итогов по налогам, исчисляемым по итогам года — имущественным налогам, упрощенной системе налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, НДФЛ — эта сумма существенно вырастет", — рассказали в ФНС.

Компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей также получили отсрочки по налогам на 28 миллиардов рублей. В основном это отрасли авиаперевозок, автомобильного транспорта, спорт и гостиничный бизнес. А для тех, кто не отнесен к пострадавшим отраслям, общая сумма рассрочек составила 26 миллиардов рублей.

"Это больше, чем за три предыдущих года. Такая помощь связана с сезонной деятельностью некоторых компаний, а также для предотвращения банкротства", — пояснили в ведомстве.

Что касается крупных компаний, то если ситуация ухудшится, правительство предоставит им возможность подать новые заявления об отсрочке или рассрочке. Так, если ранее в связи с падением выручки на 10% была получена отсрочка на 3 месяца, но потом выручка упала на 30% и получены убытки, можно увеличить отсрочку до 12 месяцев либо получить рассрочку до 3 лет.

"Ситуация по отсрочке/рассрочке для пострадавших отраслей в настоящее время решается без конфликтов с налогоплательщиками. Срок уплаты налогов перенесен с конца 2020 на конец 2021 года для 1,9 миллиона пострадавших предпринимателей и организаций — субъектов МСП на сумму 165 миллиардов рублей платежей. Количество занятых у таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет около 5 миллионов человек", — рассказали в ФНС.

"Проблемы "конца года" при этом не усматривается", — отметили в пресс-службе.
О такой проблеме в конце августа предупредил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Согласно проведенному его экспертами опросу, 40,54% предпринимателей в конце года не будут способны выполнять отложенные обязательства перед государством. Причем самые большие опасения у бизнеса вызывала именно перспектива уплаты налогов за 2020 год.
По данным налоговой службы, число обращений, связанных с предоставлением отсрочки или рассрочки уплаты налогов, снизилось по сравнению с кризисным периодом более чем в 60 раз. Сейчас число обращений по этой тематике составляет менее 10 в день в целом по стране.
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Комментарии
Компании , Борис Титов , Федеральная налоговая служба , РИА Новости
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