«Газпром» вывел из Белоруссии почти все деньги 

Российский газовый монополист «Газпром» за первое полугодие 2020 года вывел из Белоруссии почти все денежные средства. Это следует из отчетности компании по МСФО. На нее обратил внимание белорусский портал TYT.by.

По состоянию на 30 июня 2020 года на счетах Белгазпромбанка, который почти на 100 процентов принадлежит «Газпрому», осталось 77 миллионов рублей. Для сравнения, на 31 декабря 2019 года сумма составляла 15,6 миллиарда рублей. Прочие оборотные активы «Газпрома» в белорусском банке по итогам первого полугодия составили 20 миллионов рублей, тогда как на конец минувшего года они достигали 2,5 миллиарда.

Нацбанк Белоруссии 15 июня 2020 года ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Проблемы у кредитного учреждения начались после того, как его глава Виктор Бабарико объявил об участии в президентских выборах. Позднее банкир, который считался одном из самых сильных соперников действующего главы государства Александра Лукашенко , был задержан.

После смены руководства банка часть клиентов вывела деньги из кредитного учреждения. Как отмечает портал, в первую очередь речь шла о предприятиях, связанных с «Газпромом». Например, на такой шаг пошла компания «Газпром трансгаз Беларусь» (100-процентная белорусская «дочка» российского монополиста). Она была самым крупным клиентом банка с долей 20 процентов и его миноритарным акционером.