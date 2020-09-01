Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Берлин обсуждает с Вашингтоном расхождения во взглядах на газопровод «Северный поток — 2». По его словам, Германия в диалоге с США отстаивает позицию о том, что трубопровод должен быть введен в эксплуатацию и санкции в отношении участников этого проекта неприемлемы.

Берлин обсуждает с Вашингтоном расхождения во взглядах на «Северный поток — 2» — экспортный газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

По его словам, Германия в диалоге с США отстаивает свою позицию о том, что трубопровод должен быть введен в эксплуатацию, и санкции в отношении участников этого проекта неприемлемы, передает ТАСС.

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я об этом сообщил напрямую моему коллеге [госсекретарю] Майклу Помпео. Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу», — сказал Маас.

Тремя днями ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что российско-европейский экономический проект должен быть завершен, сообщает Reuters.

«Наше мнение — «Северный поток — 2» должен быть завершен», — сказала немецкий лидер.

Канцлер добавила, что Германия выступает против санкций США.

В декабре прошлого года американские законодатели прописали экономические ограничения в отношении иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве СП-2, в оборонном бюджете США.

Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas вывела все свои суда из зоны строительства. На поиски альтернативы ушло время, но российские власти заявили, что проект будет закончен.

Однако первый пакет санкций не остановил работу проекта, после чего Вашингтон решил ввести дополнительные рестрикции.

В июле нынешнего года Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Позднее конгресс США одобрил расширенные санкции против СП-2. Ограничения направлены против владельцев любых судов, которые участвуют в строительстве. Под санкции попали и компании, страхующие технику и выполняющие ее техническое обслуживание.

Вашингтон обосновывает происходящее тем, что Моск