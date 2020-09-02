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АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира»
Фото: РИА Новости
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера. Об этом говорится в сообщении "Системы".
Размер предложения составил 184 750 001 акция "Детского мира", бумаги будут проданы по цене 112 руб. за штуку, на закрытии торгов 1 сентября акции стоили 112,96 руб. Таким образом, дисконт составит — менее 1%, а акционеры получат порядка 20,7 млрд руб. (в том числе АФК "Система" — 16,9 млрд руб.).
В июне 2020 года акции "Детского мира" продавались по 93 руб., в ноябре 2019 года — по 91 руб., во время IPO (первичное публичное предложение акций — прим. ТАСС) в феврале 2017 года — по 85 руб.
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Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , АФК Система , Детский мир , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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