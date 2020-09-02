АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира»

Размер предложения составил 184 750 001 акция "Детского мира", бумаги будут проданы по цене 112 руб. за штуку, на закрытии торгов 1 сентября акции стоили 112,96 руб. Таким образом, дисконт составит — менее 1%, а акционеры получат порядка 20,7 млрд руб. (в том числе АФК "Система" — 16,9 млрд руб.).

В июне 2020 года акции "Детского мира" продавались по 93 руб., в ноябре 2019 года — по 91 руб., во время IPO (первичное публичное предложение акций — прим. ТАСС) в феврале 2017 года — по 85 руб.