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Меркель ответила на американские угрозы в адрес «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 20 30 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город Штральзунд, сообщил телеканал MDR.
Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех американских сенаторов дирекции порта немецкого города Засниц. Конгрессмены потребовали прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив в ином случае "финансовым разрушением".
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал подобное заявление дерзостью, он призвал федеральное правительство вызвать американского посла и анонсировать эффективные контрмеры.
Санкции против "Северного потока — 2"
США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода.
Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
В конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
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Комментарии 311
Компании , Видео , Экономика , Клаус Эрнст , Ангела Меркель , Газпром , Бундестаг , Handelsblatt
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