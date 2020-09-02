ВТБ сообщил о росте выдачи ипотеки

ВТБ в августе выдал 29 тыс. ипотечных кредитов на 76 млрд рублей, что на 40% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе банка.

«В августе 2020 г. ВТБ выдал 29 тысяч ипотечных кредитов на 76 млрд рублей, нарастив объем продаж на 40% по сравнению с августом 2019 г», — говорится в сообщении.

Всего, по данным ВТБ, россияне оформили 214 тыс. жилищных кредитов на 541 млрд рублей, что на треть больше, чем в тот же период в прошлом году.

Как добавили в банке, ранее ВТБ снизил ставки по ипотечным программам до 7,4%.

«Новые ставки позволили заемщикам активнее переводить в ВТБ свои ипотечные кредиты из других банков. Если в августе 2019 г. доля сделок по рефинансированию в ВТБ составляла около 13%, то сейчас — уже 30%», — отметили в банке.

С начала года, по данным ВТБ, программой воспользовались более 66 тыс. заемщиков на сумму 146 млрд рублей.

В рамках программы льготной ипотеки под 6,5% ВТБ провёл более 28 тыс. сделок на 85 млрд рублей.

«В конце года мы ожидаем выход на новые пиковые значения по продажам ипотеки, что позволит рынку вырасти примерно на 12% по объему портфеля. На это должны повлиять как сезонный фактор и традиционные дисконты от застройщиков, так и решение о сроках программы с господдержкой», — приводит пресс-служба слова зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова.

По его словам, ВТБ может продлить действие программы до конца текущего года.