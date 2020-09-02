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«Ашан» закрыл свой магазин на Тверской улице в Москве 

РИА Недвижимость 1 час назад
«Ашан» закрыл свой магазин на Тверской улице в Москве
Фото: РИА Новости
Российский "Ашан" закрыл свой флагманский магазин на Тверской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ашана".
Магазин "Мой Ашан" был открыт в 2017 году, он располагался в самом начале Тверской улицы, напротив Красной площади. "На протяжении длительного времени магазин показывал неудовлетворительные результаты, и в связи с этим руководство компании приняло решение о закрытии", — сообщили в ритейлере.

"Компания регулярно проводит комплексный анализ показателей всех магазинов. "Ашан Ритейл Россия" использует осознанный подход, при котором оценивает эффективность того или иного магазина и перераспределяет ресурсы на другие проекты", — добавили в компании.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли "Ашан" открытие другого "флагманского" магазина в центре Москвы, в пресс-службе сообщили, что на ближайшее будущее планов по открытиям нет.
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