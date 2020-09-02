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Exxon думает о глобальном сокращении рабочих мест 

Investing.com Россия 1 час назад
Exxon думает о глобальном сокращении рабочих мест
Фото: Reuters
Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM. N) обдумывает возможность сокращения рабочих мест по всему миру, после того как объявила о программе добровольных увольнений персонала в Австралии, пишет Reuters.
Отметим, что Exxon — одна из крупнейших мировых нефтяных корпораций — одной из последних среди нефтяных компаний принялась сокращать сотрудников из-за исторического падения спроса на топливо вследствие мирового кризиса на фоне пандемии и снижении цен на нефть.
Получив убытки в первом и втором кварталах этого года, Exxon начала кампанию по сокращению капитальных расходов: они уменьшились на 30%, (примерно $23 млрд). В августе компания сообщила о планах по сокращению еще и операционных расходов, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды.
Представитель компании Кейси Нортон сообщила, что Exxon проводит оценку возможностей продолжения работы в каждой стране, взвешивая дополнительные факторы эффективности, чтобы правильно определить масштабы своего бизнеса и сделать его еще сильнее в будущем.
Такие шаги нефтяного гиганта контрастируют с его заявлением в июле, согласно которому у него не было планов увольнений на фоне эпидемии и нет целей по сокращению рабочей силы в ходе проведения обзора сотрудников в этом году.
В среду австралийское отделение Exxon заявило, что провело обзор текущей и будущей проектной работы в стране и ищет добровольцев, готовых уволиться по собственному желанию.
«Эта программа гарантирует, что компания выживет в этих беспрецедентных рыночных условиях», — говорится в заявлении нефтяного гиганта.
Правда, пока не сообщается, какой процент персонала компания намеревается сократить, но говорится, что будут рассмотрены заявления всех сотрудников, выразивших заинтересованность в добровольном уходе.
Что касается бизнеса Exxon в Австралии, то она планирует продать 50% своей доли в совместном нефтегазовом предприятии Bass Strait на юго-востоке страны, которое, по подсчетам аналитиков, может дать ей до $3 млрд, а также может продать или закрыть свой завод Altona в Мельбурне — старейший нефтеперерабатывающий завод Австралии.
С начала этой недели акции Exxon исключены из индекса Dow Jones, что способствовало дальнейшему снижению котировок компании.
На закрытии Нью-Йоркской биржи во вторник они продолжили "медвежий" тренд и упали еще на 1,28%.
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