Netflix локализует сервис в России

"Национальная Медиа Группа" (НМГ) подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса" — сказала гендиректор НМГ Ольга Паскина, чьи слова привели в пресс-службе.