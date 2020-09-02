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Google оплатил назначенный судом штраф в 1,5 млн рублей 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
Google оплатил штраф в 1,5 млн рублей
Фото: Reuters
Компания Google LLC сообщила суду об оплате штрафа в размере 1,5 млн рублей, который был назначен ей за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого в России контента.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«В суд поступила квитанция об оплате назначенного Google LLC штрафа в размере 1,5 млн рублей», — сказала Гуринчук.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей компанию Google за повторное нарушение, связанное с некачественной фильтрацией в поисковой системе запрещённого контента.
В сентябре 2019 года компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
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Компании , Другое , Google , Интерфакс
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