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В США призвали остановить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным

РИА Новостииещё 21
53 минуты назад
Сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить российский проект "Северный поток – 2" в ответ на сообщения о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом типа "Новичок".
"Остановите трубопровод "Северный поток 2", чтобы привлечь русских к ответственности", - написал он во вторник в своем Twitter, ретвитнув сообщение одного из СМИ об объявленных в Берлине выводах немецких врачей.
Коттон является одним из трех сенаторов, которые напрямую направили письмо с угрозами немецкой компании Sassnitz GmbH, которая принимает участие в достраивании газопровода. Американские законодатели пригрозили ей "финансовым разрушением".
Коттон в прошлом выступал и с другими инициативами, направленными против российского проекта.
Ранее сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев высказал РИА Новости предположение, что провокация ФРГ с заявлениями об "отравлении" Алексея Навального может быть подготовлена США для остановки проекта "Северный поток 2".
Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Компании,Видео,Том Коттон,Ангела Меркель,Алексей Кондратьев,Алексей Навальный,Дмитрий Песков,ГРУ,Генпрокуратура РФ,МИД,РИА Новости,
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