«Дочки» подвели «Транснефть» под ущерб на 600 млн

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО «Приморский торговый порт» принял решение в качестве обеспечительных мер наложить арест на танкер Nordindependence (флаг Португалия, порт приписки — Мадейра). В компании «Транснефть» , «дочкам» которой принадлежат буксиры, сопровождавшие повредивший причал танкер, ущерб от инцидента оценивают в 600 млн рублей.

Как уже сообщала «Газета.Ru», 26 августа в ходе отшвартовки — отхода танкера от причала №4 морского порта Приморск, произошло повреждение гидротехнического сооружения и технологического оборудования, размещенных на пале П-28 причала №4, принадлежащего ООО «ПТП».

В итоге танкер был задержан капитаном порта Приморск на 72 часа.

По результатам обследования технического состояния причала №4 уже 27 августа был составлен акт осмотра нефтеналивных причалов №№3 и 4 после повреждения в результате навала танкера Nordindependence на пал П-28, согласно которому ориентировочная стоимость восстановления поврежденного имущества составляет 375,5 млн руб., говорится в судебном решении.

Согласно документам суда, которые цитирует «Интерфакс», в результате ненормативного воздействия на причал, в частности, было повреждено оборудование и кабельная продукция метеостанции системы контроля сближения судна с причалом, в свайном основании произошел выход сваи из тела ростверка, нарушены узлы заделки свай в ростверк, на верхнем строении (ростверк) произошел скол бетона на глубину до 7 см с оголением арматуры.

Нефтяной танкер Nord Independence, который повредил причал при отшвартовке в порту Приморска, сопровождали буксиры «Транснефти», следует из данных информационно-аналитического терминала Thomson Reuters.

Данные о местонахождении судов и трекинги движения поступают в терминал Thomson Reuters из АИС (Автоматической идентификационной системы), которая служит для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных с помощью радиоволн диапазона УКВ.

И вот, согласно данным АИС, в момент совершения навала на причал нефтяной танкер Nord Independence сопровождали буксиры «Дир», «Диракс», «Ирбис» и «Леопард».

Всеми перечисленными буксирами владеют структуры ПАО «Транснефть».

Так, согласно данным Российского морского регистра судоходства, буксир «ДИР» принадлежит ООО «СоюзФлотПорт». Соответствующая информация также указана на сайте «Союзфлотпорта».

Оставшиеся три буксира — «Диракс», «Ирбис» и «Леопард» — принадлежат АО «Транснефть-Сервис», сервисной структуре ПАО «Транснефть». Информация об этом указана на официальном сайте АО «Транснефть-Сервис».

Данные подтверждаются информацией из Российского морского регистра судоходства.

Владельцы судов обязаны указывать в регистре актуальные данные о собственниках и менеджерах судов. Согласно регистру, в настоящий момент структуры «Транснефти» не только владеют, но и управляют всеми перечисленными буксирами. Согласно фото судов на сайте MarineTraffic.com, а также видео с места происшествия, растиражированном в СМИ, именно буксиры «Леопард», «Диракс» и «Дир» осуществляли пришвартовку танкера Nord Independence.

Согласно трекинговым данным Thomson Reuters, эти суда находились возле танкера во время инцидента 26 августа в 12:15 по местному времени.

Сам танкер Nordindependence принадлежит компании MT Nordindependence Shipping Management B. V. (Амстердам), коммерческий оператор танкера компания — №2 Tankers B. V. (Амстердам).

ООО «Приморский торговый порт» до 25 сентября должен подать исковое заявление в суд по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя, отмечается в решении. В противном случае обеспечение будет отменено.

Между тем в самой «Транснефти», согласно сообщению агентства «Прайм», сумму общего ущерба от инцидента с навалом танкера Nordindependence на причал в порту Приморска оценили в более чем 600 млн рублей.

«Прямой ущерб составляет 375 миллионов рублей, то есть, ущерб по конструкциям, а общий с учетом упущенной выгоды — более 600 миллионов рублей. К примеру, мы не сможем пока выполнять отгрузочные работы на этих пирсах», — пояснил в интервью РИА «Новости» советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

В октябре 2019 года «Известия» писали, что Приморский торговый порт (ПТП) в Ленинградской области оштрафовали на 185 млн рублей. Суд тогда признал законными требования Федеральной антимонопольной службы . Ведомство утверждало, что компания — «дочка» «Транснефти» — ограничивала конкуренцию в морской гавани и навязывала судам невыгодные услуги по буксировке.

«Игроки рынка опасаются, что стремление «Транснефти» к монополии станет заразительным примером для других стивидоров», — отмечало издание.

«Буксировка судов, особенно крупных, — дорогостоящая услуга. Достаточно пригрозить владельцу судна, что он встанет в длинную очередь, если не воспользуется твоими буксирами, — и деньги в кармане. Судовладельцы не желают терпеть убытки из-за простоя, а другим буксирным компаниям очень сложно доказать ограничение конкуренции в судах», — пояснил источник газеты.

По его словам, пример с «Транснефтью» может расшатать весь российский рынок буксирных услуг.

Стивидоры увидели, что можно получать высочайшую прибыль, беспардонно игнорируя российское законодательство. Ведь судебные процессы идут годами, а прибыль поступает в карман уже сейчас. Необходимо, чтобы суд и соответствующие надзорные органы приняли меры», — заявлял собеседник «Известий».