Немецкая оппозиционная партия "Союз-90"/"зеленые" требует от правительства ФРГ остановить реализацию проекта "Северный поток — 2" в свете новых данных по инциденту с Алексеем Навальным . Об этом заявила в среду журналистам в Берлине глава фракции в парламенте ФРГ (Бундестаге) Катрин Геринг-Эккардт.

"Северный поток — 2" больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией", — утверждала она.

По ее мнению, новые сведения о том, что Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы "Новичок", "должны иметь настоящие последствия".

Геринг-Эккардт назвала случившееся "очевидной попыткой убийства".

"Поэтому сейчас нужен очень ясный ответ", — заявила она.

В прошлом немецкие "зеленые" постоянно критиковали строительство трубопровода. Они сейчас занимают 67 мест в Бундестаге (всего 709 мест). Рейтинг партии колеблется на уровне 17%: если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то "зеленые" бы, по данным опросов, заняли второе место после Христианско-демократического союза (около 37%). Местные наблюдатели прогнозируют, что они могут войти в правительство ФРГ по итогам выборов в Бундестаг, намеченных на осень 2021 года.