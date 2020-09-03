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Выручка «Медси» по МСФО во II квартале снизилась на 16,7% 

Прайм 2 часа назад
Выручка «Медси» снизилась на 16,7%
Фото: ТАСС
Выручка "Медси" (принадлежит АФК "Система") во втором квартале 2020 года по МСФО снизилась на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,593 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

"Выручка "Медси" снизилась на 16,7% год к году, до 4,6 миллиарда рублей, во втором квартале 2020 года под влиянием падения пациентопотока на фоне ограничений, связанных с COVID-19. Сокращение выручки было частично компенсировано доходами от перепрофилирования стационара Клинической больницы в Отрадном в инфекционный, проведения тестов на COVID-19, развития помощи на дому и телемедицины", — уточняется в сообщении.

Скорректированная OIBDA снизилась на 29,4% год к году во втором квартале, до 1,2 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA снизилась на 4,5 процентного пункта в годовом выражении, составив 25,2%.
Чистая прибыль составила 300 миллионов рублей под влиянием динамики скорректированной OIBDA, а также увеличения амортизационных отчислений и роста процентных расходов, отмечается в релизе.

"Чистый долг увеличился во втором квартале 2020 года год к году за счет выборки кредитной линии для финансирования CAPEX программ, включая строительство медицинского центра на Мичуринском проспекте в Москве. При этом долг/OIBDA LTM остается на комфортном уровне 0,7x", — отмечается в сообщении.

ГК "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений. Сеть "Медси" включает в себя 25 клиник в Москве и Московской области и восемь — в регионах, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, велнес-центры, два санатория и скорую медицинскую помощь.
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