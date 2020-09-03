Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
88.71
$
75.19
89.00
89.05
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.18
85.25
Индексы и котировки Brent
43.49
–0.16 Золото
1934.33
–0.00 РТС
1234.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1830
–0.0009
19.08
1.1839
31.08
23.08
09.08

РЖД проиндексируют зарплату сотрудников на 1% с 1 октября 

ТАСС 1 час назад
РЖД проиндексируют зарплату сотрудников
Фото: РИА Новости
РЖД проиндексируют оплату труда работников с 1 октября на 1%, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе РЖД.
Белозеров добавил, что средняя начисленная заработная плата по итогам 8 месяцев увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 5,2% и составила 61 295 рублей (на перевозках 62 520 рублей, +5,4%). Реальная заработная плата выросла на 2,2% (на перевозках рост составил 2,4%).
При этом с 1 марта 2020 года компания уже индексировала оплату труда работников на 2%.
Видео дня. Мишустин заявил о сбалансированном выполнении бюджета в пандемию COVID-19
ТАСС: последние новости
В кабмине ФРГ заявили, что завершение "Северного потока - 2" не зависит от дела Навального В кабмине ФРГ заявили, что завершение "Северного потока - 2" не зависит от дела Навального Титов считает, что банкам нужны новые финансовые технологии в период пандемии Титов считает, что банкам нужны новые финансовые технологии в период пандемии Премьер Баварии считает, что не нужно увязывать "Северный поток - 2" с "делом Навального" Премьер Баварии считает, что не нужно увязывать "Северный поток - 2" с "делом Навального"
Компании , Олег Белозеров , РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина начнет зарабатывать на российском газе
Украина начнет зарабатывать на российском газе
Российские IT-компании поддержат миллиардами
Российские IT-компании поддержат миллиардами
Россиян лишат скидки на оплату пошлин через госуслуги
Россиян лишат скидки на оплату пошлин через госуслуги
Крах доллара: что ждет валюту в 2021 году
Крах доллара: что ждет валюту в 2021 году
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной
00:21
«Расчленение» Центробанка: что будет после ухода Набиуллиной
Экономика
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
00:14
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение