Нацбанк Украины сохранил учётную ставку на уровне 6% 

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Национальный банк Украины принял решение сохранить учётную ставку на уровне 6% годовых.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса, правление Национального банка приняло решение сохранить учётную ставку на уровне 6%», — приводит заявление НБУ телеканал.

Отмечается, что на данное решение также повлияли надежды на продолжение сотрудничества Украины и Международного валютного фонда