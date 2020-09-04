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Нацбанк Украины сохранил учётную ставку на уровне 6% 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Нацбанк Украины сохранил учётную ставку на уровне 6%
Фото: © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Национальный банк Украины принял решение сохранить учётную ставку на уровне 6% годовых.
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса, правление Национального банка приняло решение сохранить учётную ставку на уровне 6%», — приводит заявление НБУ телеканал.

Отмечается, что на данное решение также повлияли надежды на продолжение сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
В августе Центробанк Бразилии понизил ставку рефинансирования до 2%.
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Компании , Экономика , Международный валютный фонд , Центральный банк России
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