Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.93
$
75.24
88.90
89.13
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
44.26
–0.27 Золото
1938.17
–0.09 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1858
–0.0002
20.08
1.1861
01.09
24.08
10.08

Fitch повысило рейтинг Sony 

Прайм 1 час назад
Fitch повысило рейтинг Sony
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах японского производителя бытовой электроники Sony до "BBB+" с "BBВ", прогноз — стабильный, говорится в сообщении Fitch.
Краткосрочные РДЭ компании в обеих валютах были повышены до "F1" с "F2".

"Повышение отражает улучшение операционной стабильности Sony, поскольку японская компания повысила свою прибыльность, расширила базу регулярных доходов, особенно в игровых сегментах, и сократила свой нестабильный бизнес потребительской электроники", — поясняется в сообщении агентства.

Стабильный прогноз отражает ожидания Fitch по поводу более высокой маржи в нефинансовой деятельности компании, в основном за счет сегментов игр и матриц.
Агентство ожидает, что леверидж к средствам от операционной деятельности (FFO) в среднесрочной перспективе составит 1,0х после роста до 1,4х в 2020-2021 фингоду.
Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.
Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
Прайм: последние новости
Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" войдет в состав группы компаний "Яндекс.Такси" Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" войдет в состав группы компаний "Яндекс.Такси" В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен ФАС рассказала, как банки вводят в заблуждение граждан ФАС рассказала, как банки вводят в заблуждение граждан
Комментарии
Компании , Fitch Ratings
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отказ России от доллара грозит США тяжелыми последствиями
Отказ России от доллара грозит США тяжелыми последствиями
России предрекли мировое лидерство из-за санкций США
России предрекли мировое лидерство из-за санкций США
Удар по вакцине: США ввели санкции против России
Удар по вакцине: США ввели санкции против России
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Западные СМИ: давление на Меркель усилилось
00:14
Западные СМИ: давление на Меркель усилилось
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение