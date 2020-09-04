Fitch повысило рейтинг Sony 

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах японского производителя бытовой электроники Sony до "BBB+" с "BBВ", прогноз — стабильный, говорится в сообщении Fitch.

Краткосрочные РДЭ компании в обеих валютах были повышены до "F1" с "F2".

"Повышение отражает улучшение операционной стабильности Sony, поскольку японская компания повысила свою прибыльность, расширила базу регулярных доходов, особенно в игровых сегментах, и сократила свой нестабильный бизнес потребительской электроники", — поясняется в сообщении агентства.

Стабильный прогноз отражает ожидания Fitch по поводу более высокой маржи в нефинансовой деятельности компании, в основном за счет сегментов игр и матриц.

Агентство ожидает, что леверидж к средствам от операционной деятельности (FFO) в среднесрочной перспективе составит 1,0х после роста до 1,4х в 2020-2021 фингоду.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.