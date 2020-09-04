Американские богачи резко обеднели

Все новости на карте

Десять богатейших американских бизнесменов IT-отрасли потеряли 44 миллиарда долларов из-за падения фондовых бирж, пишет Bloomberg.

По итогам торгов 3 сентября основные американские фондовые индексы упали на 2,8-5 процента. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обрушился на 4,5 процента. Акции Apple подешевели на 8 процентов, Facebook — на 3,7 процента, Microsoft — на 6,1 процента, Tesla — на 9.

С начала нынешнего года российские богачи потеряли миллиарды долларов. Их совокупное состояние снизилось на 16,7 миллиарда