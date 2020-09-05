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Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
Меркель оказалась перед сложным выбором из-за РФ
Фото: Reuters
Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге.
Нежелание коалиции отказываться от газопровода "отражает ключевую поддержку проекта от немецкой промышленности", указано в материале.
Кроме того, причинами приверженности немецкой стороны "Северному потоку — 2" являются "открытая враждебность США" по отношению к проекту и необходимость выплачивать компенсации привлеченным к строительству компаниям в случае отказа от газопровода, рассказали источники.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок". Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.
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Комментарии 6
Компании , Алексей Навальный , Бундестаг , Bloomberg
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