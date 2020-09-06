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WSJ: Amazon запретила доставку в США семян из других стран 

ТАСС и ещё 4 56 минут назад
Amazon запретила импорт семян в США
Фото: Reuters
Корпорация Amazon запретила доставку в США из других стран семян в свете того, что посылки с ними в последние месяцы по неясным причинам получили тысячи американцев, хотя они таких заказов не делали. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты The Wall Street Journal.
Ее журналисты ознакомились с уведомлением, направленным корпорацией зарубежным поставщикам. В письме уточняется, что Amazon с 3 сентября больше не будет ввозить в США растения или семена. Компания ввела запрет на продажу жителям США семян лицами, которые находятся за пределами страны.

"В дальнейшем мы разрешим продажу семян лишь тем продавцам, которые находятся в США", — приводит издание комментарий представителя компании. "В отношении продавцов, которые не следуют правилам, могут быть приняты меры, в том числе возможно удаление их учетных записей", — отметили в Amazon.

В компании пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить эту информацию. Как отмечает издание, продавец семян из некой азиатской страны сообщил, что его товары уже удалены из интернет-магазина Amazon.
В материале уточняется, что в последние несколько месяцев жители ряда стран, в том числе США, Канады и Великобритании, получили посылки с семенами, хотя не заказывали их. Большая часть была, предположительно, отправлена из Китая. Во многих случаях на посылках было указано, будто это игрушки, украшения или другие товары. Это привлекло внимание американских властей, в том числе Минсельхоза США и Министерства внутренней безопасности США.
Американская сторона заявляла, что во взаимодействии с официальными лицами Китая пытается выяснить, кто рассылает семена. В США, в частности, возникли опасения относительно того, что речь может идти о семенах растений, распространение которых может нанести ущерб. Проверка показала, что в некоторых случаях это были семена сорняков, в ряде посылок также нашли личинок насекомых.
Как отмечает издание, согласно одной из версий, эти посылки могут рассылать через посредников недобросовестные продавцы. Это позволяет им с небольшими затратами получать мошенническим путем от третьих лиц положительные отклики на другие свои товары.
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Комментарии
Компании , Другое , Экономика , Amazon , Департамент внутренней безопасности США , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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