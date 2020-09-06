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«Стив Джобс был бы не рад». Трамп обвинил вдову экс-главы Apple в спонсировании фейков 

Секрет Фирмы и ещё 9 4 часа назад
«Стив Джобс был бы не рад»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил вдову бывшего главы Apple Стива Джобса Лоррен Пауэлл Джобс в растрате унаследованных от супруга денег на «леворадикальный» журнал The Atlantic, который «извергает фейковые новости и ненависть».
Заявление Трампа было сделано вскоре после того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой утверждалось, что национальный лидер неоднократно пренебрежительно отзывался о погибших американских военнослужащих. В частности, в материале рассказывалось о том, как в 2018 году Трамп отказался принять участие в торжественной церемонии по случаю столетия Кемпьенского перемирия и посетить американское военное кладбище, поскольку там «лежат одни неудачники».

«Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым управляет мошенник Голдберг и который извергает фейковые новости и ненависть», — написал Трамп у себя в Twitter.

Запись была опубликована в ответ на сообщение о том, что Лорен Пауэлл Джобс пожертвовала $500 000 на президентскую кампанию Джо Байдена, а также владеет контрольным пакетом акций The Atlantic.
Ранее Трамп заявлял, что информация в статье The Atlantic не соответствует истине, и он никогда не произносил слов, которые ему приписываются. Он отметил, что издание «умирает, как и все журналы», а потому его редакция опубликовала выдуманную историю, чтобы привлечь внимание и повлиять на президентские выборы.
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Комментарии 5
Компании , Другое , Джозеф Байден , Джеффри Голдберг , Стив Джобс , Дональд Трамп , Apple
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