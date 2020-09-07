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Нефтегазовым компаниям разрешили попутно добывать литий 

Парламентская газета 1 час назад
Нефтегазовым компаниям разрешили добывать литий
Фото: GAZPROM.RU
Все пользователи недр получили право добывать из подземных вод попутные полезные ископаемые при разработке месторождений. Такую возможность предусматривают поправки в закон «О недрах», которые вступают в силу 7 сентября.
Ранее недропользователи были вправе использовать добытые ископаемые только в соответствии с лицензией и её целевым назначением. Если при разработке месторождения в нём открывали залежи сырья, которое не было указано в лицензии, то компания не была вправе добывать его. С 2016 года такое право предоставили госкомпаниям — для апробации самого механизма вовлечения попутных полезных ископаемых.
Как ранее пояснял представитель Минприроды Алексей Орёл, часто в разработках нефтегазовых месторождений находят достаточно большие объёмы ценных ресурсов, прежде всего, лития, а также йода, бора и других. Новый закон призван стимулировать комплексное освоение недр. И теперь абсолютно любые компании, ведущие разведку и добычу углеводородов, могут на основе утверждённого технического проекта добывать в границах своих участков и попутные полезные ископаемые из подземных вод, извлекаемых при разработке.
Предусмотрена ещё одна мера, призванная заинтересовать компании вложиться в добычу попутных ископаемых: закон выводит из-под статуса недр федерального значения участки, которые содержат литий в растворённом виде. При этом участки, содержащие коренные (рудные) месторождения лития, по-прежнему считаются федеральной собственностью.
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Комментарии
Компании , Минприроды
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