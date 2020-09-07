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В России могут вырасти штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Коммунальщиков накажут за холодные батареи
Фото: РИА Новости
Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму до конца сентября.
Депутаты дорабатывают законопроект с учетом замечаний Минстроя, который предусматривает увеличение штрафов в разы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Законопроект планируют до конца сентября внести в Госдуму, пишут «Известия».

«Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление», — пояснила один из авторов инициативы, депутат Наталья Костенко.

Депутат напомнила, что сегодня штрафы для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций составляют от 500 до 1000 рублей. Поправки предусматривают первый штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей.
По словам Костенко, депутаты предусмотрели штрафы и для юридических лиц: за первое нарушение от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное — от 50 до 200 тысяч рублей. Однако, в Минстрое посчитали данную норму избыточной, поскольку для них уже предусмотрено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Поэтому по рекомендации Минстроя из поправок будет исключено наказание для юридических лиц.
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Комментарии 1
Компании , Личный счет , Недвижимость , Наталья Костенко , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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