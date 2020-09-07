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Минеральная вода может подорожать на треть 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Минеральная вода взлетит в цене
Фото: Unsplash
Цены на минералку и другую воду в стеклянной таре могут существенно вырасти, если ответственность за утилизацию бутылок ляжет на производителей.
Дискуссия о том, кто должен заниматься утилизацией бутылок по новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), ведётся в правительстве. Возможно, эта задача ляжет на плечи изготовителей стеклотары, что приведёт к росту цены конечной продукции, пишут «Известия».
Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) выступает против такой инициативы и направил в правительство соответствующее обращение.
Сейчас, по действующим законам, производители могут либо отдавать тару для своей продукции на переработку, либо платить экологический сбор и, как правило, выбирают первый вариант, рассказал президент СПБН Максим Новиков. Лига переработчиков макулатуры предлагает теперь возложить ответственность за утилизацию на производителей самой тары, которым будет сложно собирать её и отправлять на переработку, поэтому им придётся платить экосбор и поднимать цену бутылок. Причём правительство в соответствии с РОП может обязать бизнес перерабатывать 100% упаковки. В таком случае подорожает минеральная вода, а также напитки в бутылках небольшого объёма (0,33 л и 0,25 л).
Перенос ответственности с товаропроизводителей на изготовителей упаковки однозначно увеличит конечную стоимость готового продукта. Если ответственность перенести на производителей стеклянной тары, она подорожает на 15–30% в зависимости от вида бутылки. Наибольшее повышение цены коснётся бутылок для игристых вин. Согласно расчётам организации, сейчас размер экологического сбора в цене товара на полке составляет менее 1%. Если ответственность перенесут, то он вырастет в среднем до 20%, — подчеркнула исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.
В Минпромторге считают правильным сохранить ответственность за реализацию РОП на производителях продукции в упаковке, так как максимальный рост цены стеклотары может составить 30%, если одновременно увеличить норматив утилизации до 100% и установить исполнение РОП исключительно в виде уплаты экологического сбора. В Минэкономразвития уточнили, что по данным вопросам ведётся дискуссия. Перенос не должен сказываться на размере платы по РОП, поскольку она зависит от объёма выпущенной продукции, считают в ведомстве.
Как писал NEWS.ru ранее, цены на овсянку в России достигли исторического максимума. Оптовые цены на овсяные хлопья в РФ выросли на треть, в розницу овсянка подорожала на 10%. Так, закупочная цена овсяных хлопьев типа «Геркулес» (хлопья из крупы высшего сорта) превысили 26,8 тысячи рублей за тонну против 19,7 тысячи рублей в августе 2019 года
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Комментарии
Компании , Экономика , Елена Емельянова , Максим Новиков , Минпромторг , Минэкономразвития , газета "Известия"
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