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В Москве рассказали об объёмах кредитования МСП 

RT на русском и ещё 7 48 минут назад
В Москве рассказали об объемах кредитования МСП
Фото: Reuters
Объём субсидий и грантов для предпринимателей столицы превысил один млрд рублей.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Только по итогам трёх последних отраслевых комиссий специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития города одобрили 58 заявок на сумму почти 44 млн рублей.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что всего на сегодняшний день выделены 1,3 млрд рублей по 858 обращениям от представителей бизнеса. Еще порядка 900 заявок на сумму 810 млн рублей находятся на рассмотрении. 5,4 тыс. компаний собираются продлить заявочную кампанию до 1 октября и в ближайшее время подать документы.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро, СПАРК и Frank RG сообщила, что в апреле — июне 2020-го малый и средний бизнес взяли займов на 699,5 млрд рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Комментарии
Компании , Алексей Фурсин , газета "Известия"
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