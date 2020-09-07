Печальная история «Приразломной» повторяется в «Чудном» 

Крупнейшие экологические компании пытаются потеснить Россию на мировом рынке золота

Современный мир столкнулся с новыми глобальными вызовами: ни одна из развитых стран не смогла самостоятельно справиться с пандемией.

Экономическая ситуация в мире приобрела плачевный характер — ущерб уже сейчас составляет по оценкам Bloomberg в $5 трлн. Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов. По прогнозам ВТО , падение объема мировой торговли в текущем году составит более 30%, а по оценкам McKinsey & Company, падение ВВП России может составить более 10%.

Особенно сложная ситуация в российских регионах, они остро нуждаются в максимально оперативном восстановлении благосостояния своего населения. Усилия руководства страны, во многом, направлены на реализацию этой задачи.

Однако экологические организации как будто бы застряли в эпоху «до коронавируса» — несмотря на масштабное изменение экологической ситуации в мире из-за остановки вредных производств, отмены авиасообщения и других аспектов — они по-прежнему активно противодействуют социально-экономическому развитию в РФ.

При этом, экология по-прежнему остаётся одним из ключевых направлений развития нашей страны — одноимённый национальный проект, рассчитанный до 2024 года, разрастается и увеличивается в масштабах. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны, на реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Одной из ключевых целей проекта является реализация комплексных задач по поддержанию экологического разнообразия в различных регионах России.

В то же время штрафы для российских и иностранных компаний за нарушения экологических норм бьют рекорды в 2019-2020 годах, государство регулярно проводит проверки в регионах. И жизненно важным для регионов России стал законопроект о наделении Правительства РФ полномочиями по устранении допущенных ранее ошибок при определении границ национальных парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), который сейчас рассматривается в Госдуме

Тема крайне актуальна, так как в прошлом в природоохранные территории и заповедники регулярно включались промышленные зоны, богатые полезными ископаемыми, а также населённые пункты — деревни и города. В частности, одна из таких территорий — месторождение "Чудное" в Коми — там добыча золота велась еще с 30-х годов прошлого века.

Архив ин-та «Росгипролес»

В то время границы ООПТ определялись в соответствии с территориями лесхозов без какой-либо дополнительной экспертизы экологической значимости земель. Этот формальный подход со стороны Минприроды привел к включению месторождения в зону ООПТ, что сделало невозможным освоение этой территории из-за юридического статуса.

Различные экологические организации уже много лет противостоят уточнению границ, которое позволило бы вывести месторождение «Чудное» с территории ООПТ за счёт четырёхкратного прироста новых зелёных территорий, создавая чудовищные экономические проблемы для региона. Но не пора ли начать учитывать социально-экономические аспекты, а не бороться за экологию просто во имя экологии?

Первый аспект — катастрофическая безработица в Инте, которая находится неподалёку от месторождения «Чудное». Там безработным является практически каждый десятый житель! (по данным Центра Занятости Населения города Инты, уровень безработицы — 7,4%). Одна из причин такого положения дел, помимо эпидемии — закрытие в 2018 году последней угольной шахты. О развитии региона и необходимости принятия решения по месторождению также высказывался и ВРИО Губернатора Республики Коми Владимир Уйба , по мнению которого, границы ООПТ целесообразно передвинуть в соответствии с социально-экономическими потребностями жителей.

По мнению депутата Совета МОГО Инта от партии «Единая Россия» Николая Шушпанова, жители Инты устали от безработицы и запуск добычи на «Чудном» может стать для них спасением:

«Могу сказать от имени многочисленных избирателей, мы за развитие «Чудного». Мы за добычу этого золота, за рабочие места. Я планирую в ближайшее время задать на встрече с ВРИО Губернатора Республики Коми вопрос, как планируется разрешить эту ситуацию».

И второй аспект — экономическое благосостояние страны. При стремительном падении стоимости энергоносителей и невостребованности газа, золото становится гораздо более интересным природным ресурсом — рост цен на этот драгоценный металл за последние полгода составил свыше 25%.

Не развивать сегодня добычу золота в России является просто умышленным преступлением — объём производства крупнейших американских золотодобывающих компаний превышает 150 тонн в год. А на месторождении «Чудное» в Коми весьма значительный геологоразведочный потенциал. Складывается ощущение, что крупнейшие экологические компании, такие как Greenpeace, действуют в угоду золотодобытчикам из других стран, чтобы российское золото не создавало конкуренцию на мировом рынке.

По мнению депутата Госдумы РФ, Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике и информационным технологиям и связи, члена фракции ЛДПР Андрея Свинцова , нельзя идти на поводу у Запада:

«С учётом глобальной пандемии в первую очередь необходимо сосредоточиться на развитии собственных мощностей и восстановлении экономики. Мы находимся на третьем месте по добыче золота в мире, с учётом мирового роста цен это направление нужно развивать и далее» — отметил Андрей Свинцов.

В целом, логично, что экологи защищают нацпарк, но и отметать интересы экономики не только региона, но и страны в целом, является преступлением. В этой ситуации можно вспомнить историю с «Гринпис» и нефтяной платформой "Приразломная", там была не только защиты природы, но и финансовый интерес экологов, выступавших на стороне конкурентов. Экозащита во всем мире стала не только добровольчеством, но и инструментом решения экономических и политических задач. Кроме того, нельзя забывать, что сейчас технологии позволяют вести щадящую добычу золота — с минимальными последствиями для окружающей среды. Да, это дороже, но в каких-то случаях использование новых технологий необходимо — и это позволит уменьшить социальную напряжённость в регионе.

Кроме того, добыча полезных ископаемых в целом эффективно сосуществует с туризмом — существует даже особый подвид — минералогический туризм, который позволяет не только увидеть природные достопримечательности региона, но и посетить широко известные месторождения полезных ископаемых.

Сейчас, как никогда, в нашей стране необходимо найти правильный баланс между экологией и экономикой, что позволит восстановить промышленность в регионах и вернуть людям рабочие места, сохранив при этом российское природное наследие.