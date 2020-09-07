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Saudi Aramco снижает отпускные цены на нефть из-за проблем с восстановлением спроса 

Прайм 51 минуту назад
Крупнейший экспортер снизил отпускные цены на нефть
Фото: Saudi Aramco
Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает октябрьские отпускные цены на нефть всех сортов для потребителей в Азии и США, сообщает агентство Блумберг.

"Саудовская Аравия снизила цены на октябрьскую нефть, что является признаком того, что крупнейший в мире экспортер видит колебания спроса на топливо на фоне новых вспышек коронавируса по всему миру", — передаёт агентство.

В частности, понижена отпускная стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1,4 доллара за баррель для азиатских покупателей.
Агентство также отмечает, что Aramco снизила цены для США, впервые с апреля, после того, как в августе экспорт саудовской нефти в страну "упал до самого низкого уровня за последние десятилетия".
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
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Комментарии
Компании , Bloomberg
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