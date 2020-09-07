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ФАС не ожидает дефицита шампанского в России 

Прайм и ещё 6 3 часа назад
ФАС высказалась о дефиците шампанского в России
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо") на открытии III Столыпин-форума заявил, что урожай винограда в этом году уменьшится на 25%, что может привести к дефициту шампанского.

"Сегмент винного рынка в части игристых вин и ценовые колебания на нем ежегодно привлекают внимание в преддверии Нового года. По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", — сказал Мишеловин.

"Будем надеяться, что перед Новым годом на полках наших магазинов россияне найдут напитки не только всем известных брендов, но и новых производителей и поставщиков", — добавил он.
Собеседник агентства также отметил, что после принятия закона о виноградарстве и виноделии российские производители стали особенно зависимы от объемов винограда, выращенного и собранного на территории страны.
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Комментарии
Компании , Борис Титов , Владимир Мишеловин , ФАС , Абрау-Дюрсо , РИА Новости
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