ФАС высказалась о дефиците шампанского в России

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой "Абрау-Дюрсо" ) на открытии III Столыпин-форума заявил, что урожай винограда в этом году уменьшится на 25%, что может привести к дефициту шампанского.

"Сегмент винного рынка в части игристых вин и ценовые колебания на нем ежегодно привлекают внимание в преддверии Нового года. По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", — сказал Мишеловин.

"Будем надеяться, что перед Новым годом на полках наших магазинов россияне найдут напитки не только всем известных брендов, но и новых производителей и поставщиков", — добавил он.

Собеседник агентства также отметил, что после принятия закона о виноградарстве и виноделии российские производители стали особенно зависимы от объемов винограда, выращенного и собранного на территории страны.