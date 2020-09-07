Какой алкоголь исчезнет с прилавков

В магазинах может образоваться дефицит некоторых видов импортного алкоголя. Все дело в новом законе «О виноградарстве и виноделии в РФ», нормы которого в части маркировки являются невыполнимыми для некоторых вин и коньяков по причине специфики технология изготовления. Магазины, в свою очередь, стали отказывать в приеме «неправильно» маркированной продукции.

Магазины стали частично отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», который вступил в силу 26 июня 2020 года. Проблема заключается в трактовке его нормы, которая требует на этикетке указывать место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления многих вин и коньяков не всегда позволяют выполнить такое условие, сообщает РБК.

«Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция», — сказал изданию заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин.

В одном из крупнейших поставщиков алкоголя Simple Group подтверждают проблему: дело в том, что закон не учитывает разницу в процессах производства, а торговые сети во избежание возможных штрафов вынуждены требовать соответствия законодательству маркировки в части сорта, года и места урожая. Этот закон затрагивает и коньяки, некоторые виды шампанского, а также столовых вин.

В такой продукции могут быть смешаны разные винтажи и виноматериалы из разных регионов, отметил гендиректор Simple Максим Каширин

Вице-премьер Армении Мгер Григорян поднимал эту тему на совещании заместителей руководителей госорганов стран — членов Евразийского экономического союза , поскольку вступление российского закона в силу стало препятствием к поставкам армянской продукции на российский рынок, пишет РБК со ссылкой на материалы к повестке заседания. По информации Григоряна, с отказами в поставках продукции, в частности, столкнулся Ереванский коньячный завод — производитель коньяка «Арарат». В пресс-службе Евразийской экономической комиссии сообщили, что ведется «анализ ситуации по данному вопросу».

Примечательно, что Минфин в своем письме от 11 августа указывал, что требования закона в части маркировки не распространяются на коньяки, поскольку они производятся не из винограда, а из продукта его переработки — коньячного дистиллята. Однако так как правительством не определен орган власти, отвечающий за реализацию закона о виноделии, любые комментарии и пояснения министерств и ведомств могут рассматриваются участниками рынка исключительно как субъективные мнения одного из органов власти, указал Каширин.

«С одной стороны, закон сырой и не учитывает многие нюансы производства и маркировки», — рассказал источник РБК на рынке российской розницы, отмечая, что «штрафы для сетей уже есть сейчас».

«Магнит» заявил, что работает с поставщиками в соответствии с действующим законодательством, не предъявляет требований сверх него и не планирует снижать импорт алкогольной продукции, которая соответствует его нормам. Другой собеседник издания, представляющий один из крупнейших российских ретейлеров, не исключает, что от части зарубежной продукции придется отказаться:

«Проблема актуальна для всех производителей и всех напитков, изготовленных из винограда, где происходит купажирование виноматериалов или дистиллятов, приготовленных из разных сортов винограда или разных годов урожая. А если это происходит в течение 15 или 20 лет, то для производителя это практически нерешаемая задача», — заявил он.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уверен, что зарубежным производителям по силам выполнить новые требования российского законодательства.

«Конечно, это дополнительная работа, но закон есть закон, напишите три года урожая и четыре сорта винограда, если необходимо. Во всяком случае это не будет наводить на мысли, не купил ли случайно производитель дистиллят в Испании и Иране, а на этикетке заявляет другое место происхождения», — указал собеседник РБК.

Глава поставщика алкоголя Simple в свою очередь сообщил, что на текущий момент компания нашла выход, и в ходе переговоров с торговыми сетями им удалось договориться о приемке продукции с дополнительной маркировкой в виде отдельных стикеров с информацией, требуемой законом.