Чистая прибыль «Полюса» упала в 2,8 раза

Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в первом полугодии сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза и составила 21,62 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 33%, до 142,158 миллиарда рублей, операционная прибыль — в 2,3 раза, до 83,259 миллиарда.

В долларовом эквиваленте, как следует из релиза компании, чистая прибыль сократилась в 3,2 раза, до 295 миллионов долларов, выручка — увеличилась на 23%, до 2,029 миллиарда. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 33%, до 1,449 миллиарда долларов, его рентабельность возросла до 71% с 66% годом ранее.

Во втором квартале текущего года чистая прибыль "Полюса" составила 684 миллиона долларов против убытка в предшествовавшем квартале на сумму 389 миллионов, показатель EBITDA вырос на 46%, до 860 миллионов долларов, выручка увеличилась на 33%, до 1,157 миллиарда.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — Саид Керимов. В 2019 году "Полюс" увеличил добычу золота на 16%, до 2,841 миллиона унций.