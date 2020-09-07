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Крупные аптечные сети будут вытеснять с рынка 

Deita.ru 1 час назад
Крупные аптечные сети будут вытеснять с рынка
Фото: РИА Новости
В Госдуме в первом чтении обсудят законопроект, ограничивающий распространение аптечных сетей, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению парламентариев, присутствие нескольких сетевых аптек на территории небольшого населённого пункта не способствует развитию здоровой конкуренции: цены в них будут примерно одинаковые, а независимые участники рынка, небольшие сети или одиночные аптеки, всегда вынуждены ориентироваться именно на ценовую политику крупных сетевиков.
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко обращает внимание на то, что для сетевых магазинов действуют ограничение по присутствию на одной территории, но аптеки под это ограничение не попадают. И депутатам предложили идею дозволять каждой аптечной сети занимать не более 20% рынка в пределах одного населённого пункта.
А пока крупные представители этого бизнеса почти не оставляют шансов мелким игрокам: в 2018 году более 50% лекарств и медицинских товаров по всей стране было реализовано через 10 аптечных сетей.
При этом в небольших, удалённых населённых пунктах аптек может вообще не быть. Как считает госпожа Кусайко, проблемы у аптечного бизнеса возникают и с поиском свободного помещения, и с кадрами. И эту проблему можно решить с помощью передвижных аптечных пунктов. Эту инициативу обсудят вместе с идеей ограничения аптечных монополий.
Также аптечный законопроект предполагает вменить фармацевтам обязанность уведомлять покупателей о более дешёвых аналогах требуемого лекарственного препарата.
Ранее сообщалось, что отечественные лекарственные препараты в российских аптеках подорожали более чем на 23%. Импортные медикаменты растут в цене не так резво — всего на 7,5% за первое полугодие 2020 года.
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Комментарии
Компании , Татьяна Кусайко , Госдума , Совет Федерации , РИА "Дейта"
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