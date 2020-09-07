Супермаркеты удивили россиян загадочным напитком

При этом остальная информация на этикетке говорит об обратном. Таким образом в России заработал закон «О виноградарстве и виноделии», который должен поддержать отечественного производителя.

По новому закону, на этикетке бутыки вина, коньяка или шампанского нужно указать место происхождения и год урожая винограда. Но как быть, если для производства напитка использовался не один, а несколько сортов и разных годов и место происхождения у каждого свое? Рассуждает генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский

Максим Черниговский генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка:

«Редакция закона целый ряд производителей поставила в сложную ситуацию. Особенно речь идет о производителях коньяков, шампанских и столовых вин, потому что существует проблема с новым форматом этикеток. Дело в том, что в некоторых винах смешаны виноматериалы из разных регионов. Шампанское может предполагать смесь разных винтажей. А технология производства коньяка предусматривает возможности сменять перечень дистиллятов для разных партий одного и того же бренда».

В частности, из-за нового закона проблемы с поставками на российский рынок возникли у армянских алкогольных производителей, заявил вице-премьер страны Мгер Григорян на совещании Евразийского экономического союза . По данным Григоряна, с отказами в поставках продукции столкнулись производители плодовых вин и коньяков, например, Ереванский коньячный завод — производитель «Арарата». Комментирует редактор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.

Денис Пузырев редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»:

«Когда они эту норму писали, они, конечно, думали о тех практиках, которые существуют на Западе, это все тоже обязательно указывается. Но совершенно не подумали о том, что коньяк исторически является продуктом, у которого нет винтажа, потому что используются спирты, которые были выгнаны в разные годы. Обычно, когда мы на этикетке читаем, что коньяк пятилетний, то это означает не то, что виноград для него был создан пять лет назад, смешиваются спирты разных годов, а на этикетке указывают самый молодой из них. То есть, скажем, если речь идет о пятилетнем коньяке, то там больше всего будет спирта пятилетнего, но если это какая-то престижная марка, то там будут и десятилетние какие-нибудь и до бесконечности».

Понятно, что бутылки без указания года и региона на полках магазинов просто не появятся. Это касается и отечественного алкоголя и импорта. Но в последние дни в супермаркетах появилась загадочная продукция, помеченная крупным шрифтом как «не вино».

На самом деле вариантов два. Первый — и правда, не вино, а винный напиток, приготовленный из порошка. И второй — натуральное вино, игристое или тихое, изготовленное на территории России, но из зарубежного виноматериала. А по новому закону, если происхождение сырья не отечественное, то вином его признать нельзя.

Павел Титов. Как быть тем предпринимателям (а их немало), кто основал производство вина в России на закупках импортного сырья, непонятно. Ряд предприятий распродает остатки, новую продукцию не выпускает, потому что какой покупатель купит бутылку по цене вина, но с надписью «не вино» на этикетке? Перейти на российское сырье непросто, виноградников мало, отмечает президент председатель совета директоров компании «Абрау-Дюрсо»

— Сырья для всех производителей игристых вин, сырья в России просто не хватает, его надо в разы больше. Основной вопрос: серьезный дефицит винограда и виноградников в России, который надо как можно быстрее восполнять. Надеемся на то, что будет ряд уточняющих поправок, которые приведут закон к общему международному знаменателю.

— Что дает надежду думать, что эти поправки последуют? Сообщество как-то встретилось и обсуждает?

— В сообществе это активно обсуждается. Пока фактов никаких нет.

В целом эксперты считают, что закон о виноградарстве и виноделии имеет и положительные аспекты. Он позволит сократить количество контрафакта. Также вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. Вдобавок в следующем году появится новый техрегламент стран ЕАЭС. А в нем нет запрета на использование иностранных виноматериалов для производства отечественного вина.